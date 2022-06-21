Піонтковський: Для путіна це катастрофа. Що стало поворотним моментом у війні та чого чекати далі

Минулий тиждень був винятково вдалим для України. Дати 15, 16, 17 взагалі вважаю поворотними в російсько-українській війні.

Розпочався цей конвеєр постачання Україні сучасної важкої зброї. Було оголошено на Рамштайні-3, що перша група українських військовослужбовців — 60 осіб, які опанували РСЗВ HIMARS, разом із ними і вирушили прямо на лінію фронту. І це триватиме далі послідовно. До того ж дуже актуальною є ініціатива Бориса Джонсона. Адже важливі не лише озброєння, важливі люди, які опанували поводженням зі зброєю. І він заявив, що бере на себе підготовку на базах Великої Британії по 10 тисяч українських солдатів(мабуть, це нових, мобілізованих) підготувати їх протягом трьох місяців. Це якраз дуже вчасно, коли українська армія потребує поповнення, але не просто кухарів та професорів-добровольців, а професійних воїнів. Ось якраз їх і готуватимуть у Великій Британії, пише відомий політолог Андрій Піонтковський на "НВ".

Ну і найголовніше — це провал місії Макрона, який прикривався італійським прем'єром(італійський план). Вони вмовляли Україну на великі територіальні поступки задля так званого миру. Але після 16 червня ніхто вже Україну до цього примушувати не стане. Ба більше, наступні дні показали, що на Заході нарешті виробилася така єдина точка зору. Тобто тепер це вже точка зору і Вашингтона, і Лондона, і Берліна, і Парижа(вимушено долучилися до неї Макрон і Шольц). Це проведено червону лінію. І взагалі Україна теж висловила згоду з такою постановкою питання. Адже це вже раніше оприлюднювалося Зеленським — жодних перемовин не буде доти, доки російська армія не відступить на лінію 23 лютого. Це — червона лінія, без виконання якої ніхто з росією не розмовлятиме, а навпаки, Захід докладатиме максимальних зусиль у постачанні, навчанні української армії, щоб вона могла виштовхнути росію геть за цю лінію.

Але це не означає, що Україна відмовляється від ОРДЛО та Криму. Це лінія, за якою розпочинаються перемовини про повернення Донбасу та Криму Україні та цілковите відновлення її територіальної цілісності. Ось зараз це єдина позиція Заходу та України.

І це дуже серйозний удар по російських планах, тому що саме на цю місію Макрона вони покладали великі сподівання. На те, що європейці змусять Україну втретє, як після Грузії, після Криму, вдавався французький президент із папірцем про мир як Чемберлен, і росія отримувала нові території. Тим більше що віддати сьогодні Москві Запорізьку, Херсонську області — це непросто — віддати територію, це зробити подальший крок до руйнування всієї української державності. І тепер цього Москва вже ніколи від Заходу не отримає.

Зараз багато висловлюють думок про те, коли нарешті почнеться розпад рф. Ми домагаємося повної територіальної цілісності України, а що відбуватиметься у рф — це їхня внутрішня справа. Але цілком очевидно, що коли почнеться цей наступ(приблизно за два місяці, коли ВСУ буде повністю озброєна сучасною зброєю), першим кроком буде визволення Херсона, запевняю, визволення Херсона вже спричинить шок і в російського народу з глибинки, зануреного в телепропаганду, і в самому путінському бункері. І в росії розпочнуться дуже бурхливі політичні процеси.

Ось ця червона лінія — відведення російських військ на стан 23 лютого, якого Захід домагатиметься й нікуди від нього не відступить, — розумієте, ця лінія несумісна з політичним життям путіна. Для нього це катастрофа. Я вважаю, навіть і з фізичним життям путіна ця лінія несумісна. Отже, процеси розпаду путінського режиму та подальшої трансформації рф відбуватимуться автоматично у міру перемог української зброї. Спеціально про них турбуватися навіть не варто.