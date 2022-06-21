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  • Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
Роман Лазоренко
головний редактор
13:55, 21 червня
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Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто

Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто. Норми запрацюють з 1 липня.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, інформує Lb.ua.

"Відповідний урядовий законопроєкт №7418 підтримали одразу у двох читаннях – 234 голосів", – написав він.

Представник уряду в парламенті Тарас Мельничук уточнив, що законопроєкт:

  • відновлює оподаткування: для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, для підприємств, що не сплачують ввізне мито, для транспортних засобів, що ввозяться громадянами. 
  • звільнює від сплати збору на обов’язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащенні винятково електричними двигунами (одним чи декількома).
  • КМУ може надавати дзеркальні пільги на мита на іноземних товари, які звільненні з боку торгівельних партнерів для України.

У березні парламент спростив бюрократичні процедури на період воєнного стану, зокрема звільнив від сплати податків при ввезенні транспортних засобів в Україну. Зміни набули чинності з 1 квітня. 

Державна митна служба повідомляла, що менш ніж за місяць з ЄС до України без мит ввезли понад 19 000 авто. Такі масштаби завдавали шкоди процесу постачання гуманітарної допомоги – авто з нею стояли в чергах.

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#Рада #мито #ПДВ #авто
Роман Лазоренко
головний редактор
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