Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто. Норми запрацюють з 1 липня.
Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, інформує Lb.ua.
"Відповідний урядовий законопроєкт №7418 підтримали одразу у двох читаннях – 234 голосів", – написав він.
Представник уряду в парламенті Тарас Мельничук уточнив, що законопроєкт:
- відновлює оподаткування: для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, для підприємств, що не сплачують ввізне мито, для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.
- звільнює від сплати збору на обов’язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащенні винятково електричними двигунами (одним чи декількома).
- КМУ може надавати дзеркальні пільги на мита на іноземних товари, які звільненні з боку торгівельних партнерів для України.
У березні парламент спростив бюрократичні процедури на період воєнного стану, зокрема звільнив від сплати податків при ввезенні транспортних засобів в Україну. Зміни набули чинності з 1 квітня.
Державна митна служба повідомляла, що менш ніж за місяць з ЄС до України без мит ввезли понад 19 000 авто. Такі масштаби завдавали шкоди процесу постачання гуманітарної допомоги – авто з нею стояли в чергах.