Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто

Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто. Норми запрацюють з 1 липня.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, інформує Lb.ua.

"Відповідний урядовий законопроєкт №7418 підтримали одразу у двох читаннях – 234 голосів", – написав він.

Представник уряду в парламенті Тарас Мельничук уточнив, що законопроєкт:

відновлює оподаткування: для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, для підприємств, що не сплачують ввізне мито, для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

звільнює від сплати збору на обов’язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащенні винятково електричними двигунами (одним чи декількома).

КМУ може надавати дзеркальні пільги на мита на іноземних товари, які звільненні з боку торгівельних партнерів для України.

У березні парламент спростив бюрократичні процедури на період воєнного стану, зокрема звільнив від сплати податків при ввезенні транспортних засобів в Україну. Зміни набули чинності з 1 квітня.

Державна митна служба повідомляла, що менш ніж за місяць з ЄС до України без мит ввезли понад 19 000 авто. Такі масштаби завдавали шкоди процесу постачання гуманітарної допомоги – авто з нею стояли в чергах.