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Евакуаційний поїзд для мешканців Донеччини та Луганщина сьогодні відправиться з Покровська

Сьогодні, 21 червня евакуаційний поїзд із Покровська очікується за розкладом



Про це повідомили на сайті Укрзалізниці.



21 червня о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безкоштовний поїзд.



16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

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Ольга Романова редактор