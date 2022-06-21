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  • Гравець "Шахтаря" буде грати за "Бенфіку"
Ольга Романова
редактор
14:31, 21 червня
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Гравець "Шахтаря" буде грати за "Бенфіку"

У "Шахтарі" розпочався процес розпродажу свого іноземного легіону.

Вінгер гірників Давид Нерес став гравцем лісабонської "Бенфіки", про що португальський клуб оголосив на своєму офіційному сайті, інформує Lb.ua.

25-річний бразилець уклав із "орлами" 5-річний контракт. Як повідомлялося раніше, він пішов на зниження зарплати, щоб перейти у стан "Бенфіки".

Гравець "Шахтаря" буде грати за "Бенфіку", фото-1

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Сума трансферу не оголошується, але згідно з порталом Transfermarkt, український клуб отримав за гравця приблизно 15,3 млн євро.

Нагадаємо, що Нерес став гравцем "Шахтаря" лише у січні цього року, перейшовши з амстердамського "Аяксу" за 12 млн євро. Проте через російське вторгнення в Україну, він не зіграв жодного офіційного матчу за "помаранчево-чорних".

У першій половині сезону в Нідерландах він взяв участь у 22 іграх, відзначившись 4 голами та 2 результативними передачами.

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#Шахтар #Нерес #Бенфіка
Ольга Романова
редактор
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