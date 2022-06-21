Скасування безвізового режиму з рф

Україна запроваджує візовий режим для в’їзду громадян рф згідно рішення Кабінету міністрів України з 1 липня 2022 року, що буде означати обмеження міграції та неможливість потрапляння на територію України потенційно небезпечних іноземців.

Рішення про введення візового режиму з росією «назріло» дуже давно і вводити йог було потрібно ще 2014 року, коли окупант анексував український Крим та розпочав криваву війну на Донбасі.

На даний час росія є найбільш небезпечною для України країною, яка несе екзистенційну загрозу, анексує українські території, руйнує цивільні будівлі, грабує та вбиває громадян України.

Безвізовий режим між росією та Україною - це рудимент пострадянської епохи пролобійований російськими агентами впливу в Україні, коли відкрите збройне протистояння не було на порядку денному та для збільшення впливу росії на Україну.

При безвізовому режимі практично всі росіяни могли потрапити на територію України, серед яких могли бути потенційні шпигуни, терористи, диверсанти, агенти впливу та представники так званої «п’ятої колони».

Українське суспільство підготувало відповідну петицію, яку підписали понад 25 тис. українців щодо запровадження візового режиму з рф, а для представництва інтересів України на території рф, Україна обере країну посередника що є світовою практикою.

Україна більше не може підтримувати з країною агресором нормальні дипломатичні відносини, адже росія напавши на нашу країну знехтувала усіма міжнародними договорами та меморандумами, які автоматично втратили свою силу.

На даний час для України головним досягненням є безвіз з країнами ЄС, а візова політика засвідчує напрямок зовнішньополітичної інтеграції України.