На Луганщині окупанти захопили ще два селища

На Луганщині поблизу Лисичанська окупанти оволоділи населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, а також мають частковий успіх в районі Гірського та в напрямку Білої Гори. Водночас ЗСУ відбили штурм у напрямку Високого.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 18 годину

"На Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк. Ворог здійснював вогневий вплив із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.

Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов.

Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

На напрямку Тошківка – Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.

Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили".