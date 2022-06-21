20:51, 21 червня
Бурбас: «Шахтар» базуватиметься у Польщі, а домашнім містом гірників знову стане Львів
«Шахтар» у новому сезоні ймовірно базуватиметься у Польщі, а домашнім містом гірників знову стане Львів.
Про це стверджує журналіст Ігор Бурбас, інформує Терикон.
-«Шахтар» наступного сезону швидше за все базуватиметься у Польщі. Це допоможе бодай частково зберегти у складі легіонерів, плюс там же на місці грати Лігу Чемпіонів, - повідомляє Ігор Бурбас у своєму Телеграм-каналі.
- При цьому, на матчі внутрішнього чемпіонату команда їздитиме до України, найбільш вірогідно домашнім містом стане Львів.
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