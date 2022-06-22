09:27, 22 червня
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ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямку Вуглегірської ТЕС, у Сєвєродонецьку тривають бої
Окупанти намагаються встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове, бойові дії продовжуються.
Про це повідомляє Генштаб.
З метою посилення на Бахмутському напрямку ворожа армія перегрупувала війська.
Українські військові на напрямку Миронівка — Семигір'я відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне — Катеринівка, окупанти відійшли.
На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив з метою створення умов для відновлення наступу на місто Слов’янськ. Ведуть штурмові дії. Здійснюють вогневе ураження із реактивних систем залпового вогню неподалік Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.
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