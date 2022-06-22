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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 34230 окупантів та 1496 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
10:11, 22 червня
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 34230 окупантів та 1496 танків

За 21 червня українські військові знищили ще 130 російських військових, один гелікоптер і вісім бойових машин.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 34 230 (+130) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 496 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од,
  • артилерійських систем – 752 (+0) од,
  • РСЗВ – 239 (+0) од,
  • засоби ППО – 99 (+1) од,
  • літаків – 216 (+0) од,
  • Гелікоптерів – 182 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 (+3),
  • крилаті ракети – 137 (+0),
  • кораблі – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 543 (+6) од,
  • спеціальна техніка – 60 (+1).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 34230 окупантів та 1496 танків, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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