Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: одна людина загинула, ще 11 поранено, серед них шестеро дітей, - ФОТО

Російські окупаційні війська у вівторок, 21 червня, завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка у місті Часів Яр Донецької області. Одна людина загинула, ще 11 були поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram. За його словами, окупанти використали касетні снаряди. Усього внаслідок обстрілу загинула одна людина, 11 отримали поранення. Серед постраждалих шестеро дітей.

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Ольга Романова редактор