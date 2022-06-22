11:34, 22 червня
Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: одна людина загинула, ще 11 поранено, серед них шестеро дітей, - ФОТО
Російські окупаційні війська у вівторок, 21 червня, завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка у місті Часів Яр Донецької області. Одна людина загинула, ще 11 були поранені.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, окупанти використали касетні снаряди.
Усього внаслідок обстрілу загинула одна людина, 11 отримали поранення.
Серед постраждалих шестеро дітей.
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