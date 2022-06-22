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  • Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: одна людина загинула, ще 11 поранено, серед них шестеро дітей, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:34, 22 червня

Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: одна людина загинула, ще 11 поранено, серед них шестеро дітей, - ФОТО

Російські окупаційні війська у вівторок, 21 червня, завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка у місті Часів Яр Донецької області. Одна людина загинула, ще 11 були поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, окупанти використали касетні снаряди.

Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: одна людина загинула, ще 11 поранено, серед них шестеро дітей, - ФОТО , фото-1

Усього внаслідок обстрілу загинула одна людина, 11 отримали поранення.

Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: одна людина загинула, ще 11 поранено, серед них шестеро дітей, - ФОТО , фото-2

Серед постраждалих шестеро дітей.

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#Донеччина #Кириленко #війна #обстріли #окупанти #загиблі #ЧасівЯр #пляж
Ольга Романова
редактор
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