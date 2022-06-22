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  • Ескалація відбудеться, якщо росіяни прорвуть оборону на Донбасі і підуть на Харків, – Качинський
Роман Лазоренко
головний редактор
13:47, 22 червня
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Ескалація відбудеться, якщо росіяни прорвуть оборону на Донбасі і підуть на Харків, – Качинський

Уряд Польщі докладає максимальних зусиль для того, щоб переконати Захід у необхідності передати Україні важку зброю далекого радіусу дії.

Про це заявив в ефірі телеканалу TVP лідер правлячої партії Польщі Право та Справедливість (ПіС) Ярослав Качинський, інформує Lb.ua.

“Якщо українці отримають важку зброю, вони зможуть себе захистити. Якщо ні – відбудеться та сама ескалація, якої Захід хоче уникнути”, – зазначив він.

Тому, що головним аргументом політиків, які хоч і допомагають Україні, але затримують поставки озброєння, є те, що “ми не можемо допустити ескалації боку Росії”.

“Але якщо росіяни почнуть активно просуватися вперед, якщо знову підуть на Харків, або не дай боже, прорвуть лінію оборони на Донбасі, ескалація буде. Це буде велика і страшна поразка Заходу”, – підсумував він.

Качинський закликав західні країни, насамперед США, які сьогодні стримані, діяти з більшою рішучістю і ухвалювати сміливі і мудрі рішення.

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#Качинський #Польша #Донбас #Харків
Роман Лазоренко
головний редактор
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