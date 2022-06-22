  • Головна
  • На Донеччині російська ракета влучила в психоневрологічний інтернат, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
15:27, 22 червня

На Донеччині російська ракета влучила в психоневрологічний інтернат, - ВІДЕО

Комишівський психоневрологічний інтернат став черговим соціальним об'єктом, обстріляним російською армією на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба Донецької ОВА.

До повномасштабного вторгнення російських окупантів на нашу землю, там постійно проживало 335 осіб з інвалідністю І і ІІ груп з психоневрологічними захворюваннями. Росіяни завдали удару по закладу 16 червня.

На той момент більшість мешканців інтернату вже були евакуйовані у північні, центральні та західні області України. У самому закладі залишалася 91 людина. Були серед них і такі, які не в змозі самостійно пересуватися.

Російська ракета розірвалася просто на подвір'ї інтернату, і лише за щасливим збігом обставин обійшлося без жертв.

"Янгол закрив своїми крилами, - каже керівник закладу Тетяна Вєтоха. - А саму будівлю, яка зазнала серйозних ушкоджень, ми обов'язково відбудуємо - після нашої, української, перемоги. Головне, що ми врятували усіх своїх людей. Вони - найдорожче, що у нас є. Усіх їх прихистила у себе Житомирщина".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріл #інтернат
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту