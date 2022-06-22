На Донеччині російська ракета влучила в психоневрологічний інтернат, - ВІДЕО

Комишівський психоневрологічний інтернат став черговим соціальним об'єктом, обстріляним російською армією на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба Донецької ОВА.

До повномасштабного вторгнення російських окупантів на нашу землю, там постійно проживало 335 осіб з інвалідністю І і ІІ груп з психоневрологічними захворюваннями. Росіяни завдали удару по закладу 16 червня.

На той момент більшість мешканців інтернату вже були евакуйовані у північні, центральні та західні області України. У самому закладі залишалася 91 людина. Були серед них і такі, які не в змозі самостійно пересуватися.

Російська ракета розірвалася просто на подвір'ї інтернату, і лише за щасливим збігом обставин обійшлося без жертв.

"Янгол закрив своїми крилами, - каже керівник закладу Тетяна Вєтоха. - А саму будівлю, яка зазнала серйозних ушкоджень, ми обов'язково відбудуємо - після нашої, української, перемоги. Головне, що ми врятували усіх своїх людей. Вони - найдорожче, що у нас є. Усіх їх прихистила у себе Житомирщина".