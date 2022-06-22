Весілля у львівській лікарні: одружилася жінка з Донеччини, якій медики повернули зір, - ФОТО

Львівські лікарі повернули жінці з Донеччини зір.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міськради, 22 червня у лікарні святого Луки одружилася пара з Донеччини - Ігор та Наталя. Саме цій жінці медики лікарні повернули зір. Молодят одружив директор медичного закладу.

Наталя, мама трьох діток, після других пологів повністю втратила зір і ніколи не бачила своїх донечок. Минулого місяця у лікарні святого Луки їй зробили операцію – імплантували штучні кришталики, після якої жінка вперше побачила своїх діточок

«Два роки я зовсім нічого не бачила, і після операції важко було адаптуватися. Зараз я дуже радію, що бачу світ. Мені тут допомогли, тому ми вирішили одружитися в цій лікарні. Раніше в нас не було можливості зробити операцію, а тут допомогли лікарі і небайдужі люди, за що їм велика подяка», - розповіла жінка.

Ігор і Наталя жили у громадянському шлюбі майже три роки та нещодавно вирішили узаконити свої стосунки. Пара попросила провести церемонію у лікарні, скориставшись тим, що під час військового стану головний лікар має право їх одружити.

«Приємно, що наша лікарня отримала таку довіру і честь – узаконити стосунки двох люблячих людей. Такий досвід маємо вперше. Наші спеціалісти відновили жінці зір, і тепер вона має змогу бачити світ і своїх дітей», - зазначив Василь Трунквальтер, директор лікарні святого Луки.

У львівській лікарні вийшла заміж жінка з Донеччини, якій лікарі повернули зір

Фото - ЛМР У львівській лікарні вийшла заміж жінка з Донеччини, якій лікарі повернули зір

Фото - ЛМР

Пара евакуювалась до Львова на початку квітня і планує розпочати тут нове життя.

«Я люблю Україну, люблю наших людей. Ми зважилися приїхати сюди і плануємо залишитися у Львові. Маємо тут вже багато нових друзів, хочемо почати нове життя. Велика подяка і лікарям, і волонтерам, і усім людям, які нас підтримували», – поділився Ігор.

Зазначимо, Наталя почала втрачати зір ще у дитинстві. Діагноз «вроджена катаракта обох очей» їй поставили у рідному Донецьку. Народивши першу донечку, жінка ще бачила тіні та розрізняла яскраві кольори, а от під час вагітності другою – три роки тому – осліпла повністю. Грошей на заміну кришталиків, які подарували б їй зір, родина не мала. Доньку Наталя змушена була пізнавати завдяки дотикам і запахам. В останню мирну ніч, 23 лютого, жінка народила ще одну дитину, яку теж ризикувала ніколи не побачити. Однак евакуйована з дітками Наталя потрапила до лікарні святого Луки, де їй зробили безоплатну операцію (дороговартісні імпланти для жінки придбали благодійники). Більше про історію Наталії – тут.

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