Донецьк, Маріуполь...Вінниця: родина відомого фотокора, який двічі втратив домівку, матиме новий дім, - ФОТО, ВІДЕО

Родина відомого донецького фотокора Сергія Ваганова, котрий, рятуючись від "руського міра", двічі змушений був залишати власний дім - спочатку у Донецьку, а згодом у Маріуполі, невдовзі зможе оселитися у Вінниці. Така можливість у донеччан з'явилась завдяки благодійнику з Вінниці, якого зворушила історія журналістського подружжя.

Про це кореспондент сайту 0564.ua днями дізнався від Сергія Ваганова і його дружини Ірини Горбасьової під час зустрічі в Ужгороді.

Сергій Ваганов, який мешкав в Донецьку, через так зване "ДНР" у 2014 році змушений був виїхати до Маріуполя, де була квартира його матері. Разом з дружиною Іриною вони облаштували нове помешкання, зробивши його гарним і затишним. Їхня невеличка квартира з квітами на балконі стала місцем, де залюбки збиралися "донецкие осколочки" - так Ірина називає друзів з Донецька, які також одного дня опинилися у Маріуполі.

Живучи 8 років у Маріуполі, Ірина працювала журналістом, Сергій також, у тому числі йому довелося працювати військовим фотокором. Тут вони мали багато друзів - журналістів, волонтерів, військових...

Відносно мирне життя журналістського подружжя у Місті Марії продовжувалось до 24 лютого 2022 року.

"24 лютого ми зранку дізналися, що по Україні нанесли ракетні удари, в Україні почалась повномасштабна війна. Розумієте, Маріуполь звик жити на війні. Я ходив на пляж, я грав у теніс і чув звуки артилерії, котра знаходилась на відстані 25 км від міста... Ми знали, що є наші військові, тож була упевненість, що Маріуполь захистять", - розповідає Сергій.

Він пригадує, як 24 лютого вийшов у місто, взявши фотоапарат. Того дня він фотографував, знімав відео у вже частково спорожнілому місті, у якому все ж можна було побачити черги до банкоматів та кас місцевих магазинів. Каже, що відчуття тривоги було, але не уявляли, що вже через декілька днів маріупольці опиняться в оточенні.

"Ніхто не міг уявити, що нас постійно бомбитимуть з літаків, ніхто не міг уявити усіх тих звірств... Наступного дня волонтери збирали для нашої тероборони речі. У мене залишились від попередньої роботи бронежилет і каска, я забрав їх, а також взяв міцне взуття, термобілизну... Загрузив все це у велику сумку і на таксі відвіз до волонтерського центру", - пригадує Сергій Ваганов.

Донецьк, Маріуполь...Вінниця: родина відомого фотокора, який двічі втратив домівку, матиме новий дім, - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

Його розповідь про перші дні повномасштабного вторгнення доповнює Ірина:

"Ми залишились ще й тому, що у місті залишались багато наших знайомих людей, Ми знали, що працював волонтерський центр, ми знали, що були наші друзі і знайомі, ми бачили патрульних поліцейських на вулицях... Тому ми вірили, що будемо захищені. І коли розуміли, що місто вже оточують, і обстріли не припиняються, у нас теплилась надія, що в тил зайдуть наші війська, і вихід з Маріуполя буде. Це була така надія, яка потихеньку згасала".

За словами Сергія, дуже швидко з'ясувалось, що Маріуполь в облозі, що навколо точаться бої, у місті пропало опалення, світло, зв'язок, газ. Їжу доводилось готувати на вогнищі біля під'їзду, шукати воду. Та найгірше, як каже чоловік, почалося тоді, коли кожні 15 хвилин над містом літали російські літаки, скидаючи бомби.

"Ми рахували: один вибух, другий, третій... Їх повинно бути чотири, і тоді ми могли з полегшенням вийти із закутка і чекати на новий літак. Якось Ірина з 7-ї години ранку до 13-ї нарахувала 24 авіаатаки на нас", - продовжує свою розповідь фотокор.

Хворий на бронхіальну астму чоловік каже, що у ті дні не полишала думка, що швидше закінчиться - їжа, вода, чи ліки. В тих умовах було відчуття абсолютної приреченості. Навколо палали будинки, було чутно крики людей, у будинки яких потрапляли бомби. І нічого не можна було вдіяти.

"Ви коли-небудь консервували воду?", - раптом запитує у нашого кореспондента Ірина і пояснює, що воду, яку доводилося збирати будь-де, вона кип'ятила (коли була така можливість), потім проціжувала через марлю, заливала у банку і закручувала, як консервацію. Таким чином вдавалося очистити воду і зробити невеликий запас її запас.

Водночас Сергій вкотре повторює, що подолати дорогу з Маріуполя вдалося чудом. Мовляв, чудо супроводжувало їх на кожному кроці.

Донецьк, Маріуполь...Вінниця: родина відомого фотокора, який двічі втратив домівку, матиме новий дім, - ФОТО, ВІДЕО, фото-2

14 березня їх вивіз з міста друг, який випадково опинився у полі їхнього зору, адже у місті не було зв'язку, через небезпеку була обмежена можливість контактів.

"Чудом його автомобіль вцілів, чудом у нього знайшовся бензин... 14 березня, близько 17-ї години, він зайшов до нас і сказав: "У вас є 5 хвилин". Звісно, у нас вже були зібрані тривожні валізки", - пригадує Сергій.

Маршрут евакуації родини пролягав через окупований Бердянськ, пожружжю вдалося подолати 15 ворожих блокпостів.

"Нам пощастило, що тоді на блокпостах не було ФСБшників. Там знаходились якісь неосвічені молоді люди, які не могли зрозуміти навіть, як подивитися, що у мене у ноутбуці. Я звісно, з точки зору здорового глузду, зробив дурницю - взяв з собою камеру, свій архів за 20 років, ноутбук. І це могло стати для нас фатальним. Але вдалося виїхати благополучно", - пояснив чоловік.

Врешті родина дісталася Ужгорода, де у Сергія є знайомі лікарі. Він і сам у минулому лікар. Тож друзі - лікарі, з якими донеччанин-маріуполець товаришував вже близько 25 років, покликали його у гості. Так вони з Іриною тимчасово оселилися у прикордонному місті.

А нещодавно фотокору зателефонував його головред по донецькому сайту, Роман Лазоренко, і запропонував присісти, після чого приголомшив новиною, мовляв, є забудовник, який може подарувати квартиру.

"Ми виїхали з двома рюкзаками. І всі ці три місяці нашого життя тут було нестерпно думати про майбутнє. Єдине джерело доходів - це моя пенсія. Як ми будемо жити? Де ми будемо жити? Що з нами буде? Тож ця новина Роми просто приголомшила нас... Це чергове чудо", - резюмує Сергій.

Ірина додає, що вони ще до кінця не усвідомили, що матимуть власну домівку, і що у неї буде балкон з квітами, які вона знову буде розводити, як колись у Маріуполі.

"І якщо у нас була "маріупольська локація", куди приходили наші друзі, як я казала - "донецкие осколочки", вони будуть приходити до нас знову", - крізь сльози говорить жінка.

За словами ж Сергія Ваганова, Володимир Хоменко своїм проєктом подарував не просто надію, а новий дім, нове життя.

Донецьк, Маріуполь...Вінниця: родина відомого фотокора, який двічі втратив домівку, матиме новий дім, - ФОТО, ВІДЕО, фото-3

Нагадаємо, цього ж дня в Ужгороді ключі від нової квартири отримала і Ольга Катрич - дружина легендарного азовця "Кельта".

Це стало можливим завдяки благодійному проєкту допомоги родинам Захисників України, який реалізує вінницький забудовник Володимир Хоменко.

Донецьк, Маріуполь...Вінниця: родина відомого фотокора, який двічі втратив домівку, матиме новий дім, - ФОТО, ВІДЕО, фото-4

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