Захисники України з початку російського вторгнення знищили 34430 окупантів та 1504 танки

За минулу добу сили захисту Україні ліквідували 200 окупантів. Загальні втрати російської армії з 24 лютого по 23 червня орієнтовно складають 34 430 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ на початку 120 доби повномасштабної війни Росії проти українців.

Інші втрати:

танків – 1504 (+8),

бойових броньованих машин – 3632 (+18),

артилерійських систем – 756 (+4),

РСЗВ – 240 (+1),

засобів ППО – 99 (+0),

літаків – 216 (+0),

гелікоптерів – 183 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6),

крилатих ракет – 137 (+0),

кораблів/катерів – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2548 (+5),

спеціальної техніки – 60 (+0)

"Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", – зазначили в Генеральному штабі.