  • Головна
  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 34430 окупантів та 1504 танки
Роман Лазоренко
головний редактор
10:26, 23 червня
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 34430 окупантів та 1504 танки

За минулу добу сили захисту Україні ліквідували 200 окупантів. Загальні втрати російської армії з 24 лютого по 23 червня орієнтовно складають 34 430 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ на початку 120 доби повномасштабної війни Росії проти українців.

Інші втрати:

  • танків – 1504 (+8), 
  • бойових броньованих машин – 3632 (+18), 
  • артилерійських систем – 756 (+4), 
  • РСЗВ – 240 (+1), 
  • засобів ППО – 99 (+0),
  • літаків – 216 (+0), 
  • гелікоптерів – 183 (+1), 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6),
  • крилатих ракет – 137 (+0),
  • кораблів/катерів – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2548 (+5),
  • спеціальної техніки – 60 (+0)

"Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", – зазначили в Генеральному штабі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту