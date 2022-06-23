10:26, 23 червня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 34430 окупантів та 1504 танки
За минулу добу сили захисту Україні ліквідували 200 окупантів. Загальні втрати російської армії з 24 лютого по 23 червня орієнтовно складають 34 430 осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ на початку 120 доби повномасштабної війни Росії проти українців.
Інші втрати:
- танків – 1504 (+8),
- бойових броньованих машин – 3632 (+18),
- артилерійських систем – 756 (+4),
- РСЗВ – 240 (+1),
- засобів ППО – 99 (+0),
- літаків – 216 (+0),
- гелікоптерів – 183 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6),
- крилатих ракет – 137 (+0),
- кораблів/катерів – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2548 (+5),
- спеціальної техніки – 60 (+0)
"Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", – зазначили в Генеральному штабі.
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