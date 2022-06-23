Резніков: Літо для окупантів буде спекотним - ракетні системи HIMARS прибули в Україну
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що американські реактивні системи залпового вогню HIMARS вже прибули до України.
"Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких із них", - написав він у себе у Twitter.
HIMARS — це високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.
HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці.
Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність — 300 км
1 червня президент США Джо Байден підтвердив, що новий пакет американської військової допомоги Україні включатиме реактивні системи залпового вогню HIMARS та снаряди до них.
Німеччина пообіцяла передати Україні РСЗВ MARS II — найближчим часом українські військові мають розпочати навчання.