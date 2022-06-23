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  • Резніков: Літо для окупантів буде спекотним - ракетні системи HIMARS прибули в Україну
Роман Лазоренко
головний редактор
14:49, 23 червня
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Резніков: Літо для окупантів буде спекотним - ракетні системи HIMARS прибули в Україну

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що американські реактивні системи залпового вогню HIMARS вже прибули до України.

"Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких із них", - написав він у себе у Twitter.

HIMARS — це високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці.

Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність — 300 км

1 червня президент США Джо Байден підтвердив, що новий пакет американської військової допомоги Україні включатиме реактивні системи залпового вогню HIMARS та снаряди до них.

 Велика Британія вже анонсувала постачання Україні реактивних систем залпового вогню M270. Рішення про відправку РСЗВ узгодили зі США, що є виробниками цього озброєння. 

Німеччина пообіцяла передати Україні РСЗВ MARS II — найближчим часом українські військові мають розпочати навчання.

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#Резніков #HIMARS #Україна
Роман Лазоренко
головний редактор
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