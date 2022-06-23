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  • Окупанти проводять в Маріуполі "перепис населення"
Ольга Романова
редактор
21:23, 23 червня
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Окупанти проводять в Маріуполі "перепис населення"

В окупованому росіянами Маріуполі проводиться “перепис населення”. Під час нього у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також збирають відбитки пальців. 

Про це повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони.

У Маріуполі працює декілька знімальних груп російських пропагандистів, які мають завдання продемонструвати “налагодження мирного життя”.

У більшості населення відсутні заробітки, але ціни на товари та послуги постійно зростають. Наприклад, вартість півторалітрової пляшки води складає близько 100 гривень, а кілограму свинини – 600 гривень.

В Маріуполі почали працювати приватні похоронні команди з РФ. Ціна їхніх послуг – 10 тис. гривень за одне тіло.

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#Маріуполь #окупація #перепис
Ольга Романова
редактор
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