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Роман Лазоренко
головний редактор
21:23, 23 червня
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Євросоюз надав статус кандидата Україні

Лідери 27 країн ЄС на саміті Європейської ради у четвер, 23 червня, підтримали надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові.

Цю інформацію підтвердив голова Євроради Шарль Мішель. Він написав у Twitter привітання для України українською мовою:

"Історичний момент! Сьогодні — віховий крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Володимира Зеленського і Майю Санду, а також народи України та Молдови. Наше майбутнє — разом!".

Мішель також повідомив, що Єврорада вирішила визнати європейську перспективу Грузії та готова надати їй статус кандидата після вирішення"пріоритетних завдань".

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україні, Грузії та Молдові необхідно попрацювати, щоб перейти до наступного етапу процесу, і висловила впевненість, що цей шлях буде швидким.

Президент України Володимир Зеленський у Twitter написав, що вітає рішення лідерів ЄС.

«Це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС. Вдячний Шарлю Мішелюю, Урсулі фон дер Ляєн та лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України — у ЄС», — наголосив він.

Президентка Молдови Майя Санду також назвала 23 червня історичним днем для своєї нації і наголосила, що рішення ЄС є «недвозначним і сильним сигналом підтримки наших громадян та європейського майбутнього Молдови».
У МЗС України наголосили, що Україна невідкладно розпочинає підготовку до інтеграції до європейських структур і членства в ЄС. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава європейської дипломатії Жозеп Боррель записали спільне звернення, в якому привітали історичне рішення.

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#Украъна #ЄС #Зеленський
Роман Лазоренко
головний редактор
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