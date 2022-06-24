Захисники України з початку російського вторгнення знищили 34530 окупантів та 1507 танків

З 24 лютого по сьогодні російська армія втратила у війні з Україною близько 34 530 військових. Вчора було ліквідовано близько 100 окупантів, три танки і п’ять броньованих машин.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали: