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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 34530 окупантів та 1507 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
09:41, 24 червня

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 34530 окупантів та 1507 танків

З 24 лютого по сьогодні російська армія втратила у війні з Україною близько 34 530 військових. Вчора було ліквідовано близько 100 окупантів, три танки і п’ять броньованих машин.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 34 530 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 507 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 637 (+5) од,
  • артилерійських систем – 759 (+3) од,
  • РСЗВ – 241 (+1) од,
  • засоби ППО – 99 (+0) од,
  • літаків – 216 (+0) од,
  • гелікоптерів – 183 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2),
  • крилаті ракети – 137 (+0),
  • кораблі /катери – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 553 (+5) од,
  • спеціальна техніка – 60 (+

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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