09:41, 24 червня
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 34530 окупантів та 1507 танків
З 24 лютого по сьогодні російська армія втратила у війні з Україною близько 34 530 військових. Вчора було ліквідовано близько 100 окупантів, три танки і п’ять броньованих машин.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали:
- особового складу близько 34 530 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 507 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 637 (+5) од,
- артилерійських систем – 759 (+3) од,
- РСЗВ – 241 (+1) од,
- засоби ППО – 99 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 183 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2),
- крилаті ракети – 137 (+0),
- кораблі /катери – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 553 (+5) од,
- спеціальна техніка – 60 (+
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