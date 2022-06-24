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  • У збитті літака рейсу MH17 ПАРЕ визнала винною росію
Ольга Романова
редактор
10:14, 24 червня

У збитті літака рейсу MH17 ПАРЕ визнала винною росію

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію винною у збитті в 2014 році малазійського літака Boeing 777, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур.

Відповідну резолюцію ПАРЄ ухвалила 23 червня, - повідомляється на сайті організації, - пише apnews.com.ua.

ПАРЄ заявила, що ґрунтуючись на доказах, наданих українською та нідерландською владою, вона вважає "найбільш переконливим сценарієм" те, що рейс MH17 був збитий над Україною у 2014 році російською ракетою "Бук", наданою підконтрольним Росії бойовикам.

У ПАРЄ наголосили, що шоковані дезінформацією, яку поширюють російські органи влади щодо збиття рейсу Malaysia Airlines, що спричинило "біль і страждання" у родичів і друзів загиблих.

"Замість надання достовірної інформації компетентним слідчим органам, російська влада поширює дезінформацію, у тому числі послідовні суперечливі версії подій, покликані створити плутанину. Як продемонстрували розвідувальні дані з відкритих джерел, опубліковані в численних звітах, російська влада навіть пішла так далеко, що подала маніпульовані радарні, супутникові та інші дані, щоб приховати правду", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, російські версії, згідно з якими український винищувач Су-25 або МіГ-29 збив рейс MH17, або про те, що винна українська ракета "Бук", випущена з підконтрольної Києву території, були "повністю спростовані".

ПАРЄ закликала Росію офіційно вибачитися перед родичами жертв MH17 за біль і страждання, спричинені попередньою дезінформацією.

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Ольга Романова
редактор
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