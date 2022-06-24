Захисники отримали наказ відходити на нові позиції у Сєвєродонецьку, - Гайдай

Захисники Сєвєродонецька на Луганщині отримали команду відходити на нові укріплені позиції.



Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу "Дом" 24 червня, повідомляє УП.



"На жаль, доведеться відводити наших хлопців (захисників із Сєвєродонецька – ред.). Це те, про що ми говорили, що не потрібно розводити "зраду", ніхто не залишає наших хлопців, ніхто там не допустить оточення", - сказав Гайдай.



Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих за багато місяців позиціях, просто щоб там перебувати, немає сенсу. Оскільки з кожним днем ​​пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може зростати”.



Саме тому, за словами голови ОВА, було ухвалено рішення, щоб захисники Сєвєродонецька "відходили на нові позиції, на нові укріплені райони і вже звідти нормально і повноцінно вели бойові дії і завдавали шкоди ворогові".



Варто зазначити, що станом на ранок 24 червня ні в Генштабі, ні в Міноборони про таку команду не повідомляли.