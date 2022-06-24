Бутусов: Ми вийшли з Сєвєродонецьку, але ми обов’язково повернемось

Збройні сили України після тривалої оборони залишили місто Сєвєродонецьк.

Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов.

«Ми вийшли з Сєвєродонецьку. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. На тій ділянці фронту, де я знаходився, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат.

Відходити гірко, але це рішення давно вже назріло. Українські воїни гідно бились за місто, і зробили більше, ніж можливо у таких надзвичайно важких умовах. Без мостів та без понтонів, кожен день бою був суцільним героїзмом. Я напишу про це трохи пізніше.

Ми вийшли. Але ми обов’язково повернемось. Вічна слава українським героям, які бились за Сєвєродонецьк до кінця», - написав Бутусов.