12:19, 24 червня
Бутусов: Ми вийшли з Сєвєродонецьку, але ми обов’язково повернемось
Збройні сили України після тривалої оборони залишили місто Сєвєродонецьк.
Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов.
«Ми вийшли з Сєвєродонецьку. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. На тій ділянці фронту, де я знаходився, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат.
Відходити гірко, але це рішення давно вже назріло. Українські воїни гідно бились за місто, і зробили більше, ніж можливо у таких надзвичайно важких умовах. Без мостів та без понтонів, кожен день бою був суцільним героїзмом. Я напишу про це трохи пізніше.
Ми вийшли. Але ми обов’язково повернемось. Вічна слава українським героям, які бились за Сєвєродонецьк до кінця», - написав Бутусов.
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