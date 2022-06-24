12:53, 24 червня
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На Донеччині за добу окупанти вбили шість мирних мешканців
За 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 у Пришибі, 2 в Авдіївці та 1 у Часовому Ярі.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ще 5 людей 23 червня дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.
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