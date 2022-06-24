Надійне джерело

Рашисти обстріляли Костянтинівку: загибла людина, пошкоджено 22 будинки

Костянтинівка зазнала ворожого ракетного удару – відомо про щонайменше одного загиблого цивільного, пошкоджено господарське приміщення тепломереж. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Також від обстрілу постраждали автомобілі рятувальників, які прибули для підвозу води жителям міста. Всього пошкоджено 22 будинки та 14 соціальних об'єктів. Через бойові дії Костянтинівка досі залишається без централізованого водопостачання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор