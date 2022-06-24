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  • Рашисти обстріляли Костянтинівку: загибла людина, пошкоджено 22 будинки
Ольга Романова
редактор
17:14, 24 червня
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Рашисти обстріляли Костянтинівку: загибла людина, пошкоджено 22 будинки

Костянтинівка зазнала ворожого ракетного удару – відомо про щонайменше одного загиблого цивільного, пошкоджено господарське приміщення тепломереж.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також від обстрілу постраждали автомобілі рятувальників, які прибули для підвозу води жителям міста.

Рашисти обстріляли Костянтинівку: загибла людина, пошкоджено 22 будинки, фото-1

Всього пошкоджено 22 будинки та 14 соціальних об'єктів.

Через бойові дії Костянтинівка досі залишається без централізованого водопостачання.

Рашисти обстріляли Костянтинівку: загибла людина, пошкоджено 22 будинки, фото-2
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#Донеччина #Костянтинівка #обстріл
Ольга Романова
редактор
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