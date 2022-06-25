10:29, 25 червня
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На Донеччині за добу окупанти вбили пʼять мирних мешканців та чотирьох поранили
За 24 червня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Райгородку, 2 у Старому Каравані та 1 у Костянтинівці.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ще 4 людини сьогодні дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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