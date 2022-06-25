12:12, 25 червня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 34700 окупантів та 1511 танків
Станом на ранок 25 червня російські окупанти у війні в Україні втратили 34 700 людей, 1511 танків, 3645 бойових бронемашин, 764 артилерійські системи.
Про це повідомляєГенеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34700 (+170) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1511 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3645 (+8) од,
- артилерійських систем – 764 (+5) од,
- РСЗВ - 241 (+0) од,
- засоби ППО - 99 (+0) од,
- літаків – 217 (+1) од,
- гелікоптерів – 184 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 626 (+4),
- крилаті ракети - 137 (+0),
- кораблі /катери - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2560 (+7) од,
- спеціальна техніка - 60 (+0)
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
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