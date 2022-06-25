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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 34700 окупантів та 1511 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
12:12, 25 червня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 34700 окупантів та 1511 танків

Станом на ранок 25 червня російські окупанти у війні в Україні втратили 34 700 людей, 1511 танків, 3645 бойових бронемашин, 764 артилерійські системи.

 Про це повідомляєГенеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 34700 (+170) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1511 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3645 (+8) од, 
  • артилерійських систем – 764 (+5) од, 
  • РСЗВ - 241 (+0) од, 
  • засоби ППО - 99 (+0) од,
  • літаків – 217 (+1) од, 
  • гелікоптерів – 184 (+1) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 626 (+4),
  • крилаті ракети - 137 (+0),
  • кораблі /катери - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2560 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 60 (+0)

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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