Окупантам не вдалося оточити Сєвєродонецьк: наші військові залишили місто і відійшли на більш укріплені позиції

Українські військові мали відійти на більш підготовлені позиції, майже всі вийшли з Сєверодонецька, що не дало можливості росіянам оточити наших воїнів.

Про це в ефірі загальноукраїнського телемарафону заявив керівник Сєверодонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк, якого цитує у Телеграм керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ситуація досить складна. Наші військові мали відійти на більш укріплені позиції оборонні, як дозволять надалі вести оборону і збережуть життя нашим військовим. Але, на жаль, місто майже залишили. Місто в блокаду не взяли. Військові, які мали відійти на більш укріплені позиції - вийшли, тому оточення не вдалося", - сказав Стрюк.