19:36, 25 червня
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ЗСУ знищили склад боєприпасів російської армії в окупованому Сватово на Луганщині, - ВІДЕО
Збройні сили України знищили склад боєприпасів російської армії в окупованому Сватово Луганської області.
Про це повідомив журналіст та військовий експерт Юрій Бутусов.
"29 жовтня 2015 року саме тут в результаті російської диверсії будо знищено склад боєприпасів сектору українських військ АТО.
Майже в тому самому місці розмістили склад після вторгнення російські окупанти. І ось сьогодні вночі в результаті української атаки російський склад повністю знищено", - написав Бутусов.
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