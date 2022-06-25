ЗСУ знищили склад боєприпасів російської армії в окупованому Сватово на Луганщині, - ВІДЕО

Збройні сили України знищили склад боєприпасів російської армії в окупованому Сватово Луганської області.

Про це повідомив журналіст та військовий експерт Юрій Бутусов.

"29 жовтня 2015 року саме тут в результаті російської диверсії будо знищено склад боєприпасів сектору українських військ АТО.

Майже в тому самому місці розмістили склад після вторгнення російські окупанти. І ось сьогодні вночі в результаті української атаки російський склад повністю знищено", - написав Бутусов.