09:33, 26 червня
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Гайдай: Сєвєродонецьк окуповано, місто зруйноване на 90%
Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території. рашисти встановлюють у місті свої порядки, призначили «коменданта», знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів «Азоту».
Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть.
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