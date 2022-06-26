Гайдай: Сєвєродонецьк окуповано, місто зруйноване на 90%

Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території. рашисти встановлюють у місті свої порядки, призначили «коменданта», знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів «Азоту».



Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть.