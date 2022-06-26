В РНБО оновили перелік каналів-інфотерористів, які діють на території України

Центр протидії дезінформації при РНБО України оновив перелік каналів-інфотерористів, які діють на території України.

Про це йдеться на сторінках ЦПД у соцмережах.

"Більшість Telegram-каналів вже змінили риторику на проукраїнську, хоча досі існують ті, хто підтримує ворога. Закликаємо! В жодному разі не довіряйте даним каналам, оскільки вони поширюють дезінформацію, фейки та маніпуляції", - наголосили в центрі.

В ЦПД закликали українців, які натрапили на нові канали, що поширюють проросійські наративи або відкрито вводять в оману своїх читачів, писати на сторінки Центру протидії дезінформації - в повідомлення або в коментарях.