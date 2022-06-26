  • Головна
  • В РНБО оновили перелік каналів-інфотерористів, які діють на території України
Ольга Романова
редактор
10:31, 26 червня
Надійне джерело

В РНБО оновили перелік каналів-інфотерористів, які діють на території України

Центр протидії дезінформації при РНБО України оновив перелік каналів-інфотерористів, які діють на території України.

Про це йдеться на сторінках ЦПД у соцмережах.

"Більшість Telegram-каналів вже змінили риторику на проукраїнську, хоча досі існують ті, хто підтримує ворога. Закликаємо! В жодному разі не довіряйте даним каналам, оскільки вони поширюють дезінформацію, фейки та маніпуляції", - наголосили в центрі.

В ЦПД закликали українців, які натрапили на нові канали, що поширюють проросійські наративи або відкрито вводять в оману своїх читачів, писати на сторінки Центру протидії дезінформації - в повідомлення або в коментарях.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Україна #російськапропаганда #телеграмканали
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту