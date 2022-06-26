Шойгу приїхав на окупований Донбас

Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне на війні в Україні.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

На командних пунктах Шойгу нібито заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських Збройних сил на основних операційних напрямках.

Шойгу також роздав нагороди – медалі "Золота Зірка" та Ордена мужності російським військовим, які "виявили героїзм і самовідданість при виконанні бойових завдань" на війні в Україні.

Російські ЗМІ уточнюють, що Шойгу перебуває на окупованих районах Донбасу.