У "днр" змінили курс гривні до рубля

На окупованій частині Донецької області встановили новий "офіційний курс" у розмірі 1,5 російських рублів за 1 українську гривню.

Про це йдеться в "указі" ватажка "днр" Дениса Пушиліна.

Підприємці зможуть здати виторг у гривні за курсом 1 до 2 до 28 червня поточного року. Також продовжується можливість використання української валюти на окупованій частині Донеччини до 1 жовтня поточного року.

"Указ" набирає чинність з 25 червня 2022 року.

Нагадаємо, що Нацбанк України встановив курс за одну гривню 1,84 російських рублів.





