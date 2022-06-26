17:41, 26 червня
У "днр" змінили курс гривні до рубля
На окупованій частині Донецької області встановили новий "офіційний курс" у розмірі 1,5 російських рублів за 1 українську гривню.
Про це йдеться в "указі" ватажка "днр" Дениса Пушиліна.
Підприємці зможуть здати виторг у гривні за курсом 1 до 2 до 28 червня поточного року. Також продовжується можливість використання української валюти на окупованій частині Донеччини до 1 жовтня поточного року.
"Указ" набирає чинність з 25 червня 2022 року.
Нагадаємо, що Нацбанк України встановив курс за одну гривню 1,84 російських рублів.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
live comments feed...