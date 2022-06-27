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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 35000 окупантів та 1552 танки

З 24 лютого по 27 червня російська армія втратила близько 35 000 військових, 1 552 танки, 217 літаків та 184 гелікоптери. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 150 окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно склали: особового складу – 35 000 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 552 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) од,

артилерійських систем – 771 (+7) од,

РСЗВ – 243 (+0) од,

засобів ППО – 101 (+2) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 184 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6),

крилатих ракет – 139 (+0),

кораблів/катерів – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 575 (+11) од,

спеціальної техніки – 60 (+0).

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