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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 35000 окупантів та 1552 танки
Роман Лазоренко
головний редактор
10:38, 27 червня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 35000 окупантів та 1552 танки

З 24 лютого по 27 червня російська армія втратила близько 35 000 військових, 1 552 танки, 217 літаків та 184 гелікоптери. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 150 окупантів.

Про це повідомив  Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – 35 000 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 552 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) од,
  • артилерійських систем – 771 (+7) од,
  • РСЗВ – 243 (+0) од,
  • засобів ППО – 101 (+2) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 184 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6),
  • крилатих ракет – 139 (+0),
  • кораблів/катерів – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 575 (+11) од,
  • спеціальної техніки – 60 (+0).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 35000 окупантів та 1552 танки, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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