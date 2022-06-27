10:38, 27 червня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 35000 окупантів та 1552 танки
З 24 лютого по 27 червня російська армія втратила близько 35 000 військових, 1 552 танки, 217 літаків та 184 гелікоптери. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 150 окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно склали:
- особового складу – 35 000 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 552 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) од,
- артилерійських систем – 771 (+7) од,
- РСЗВ – 243 (+0) од,
- засобів ППО – 101 (+2) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 184 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6),
- крилатих ракет – 139 (+0),
- кораблів/катерів – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 575 (+11) од,
- спеціальної техніки – 60 (+0).
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