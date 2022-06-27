11:29, 27 червня
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Під завалами будинку у Маріуполі виявили понад сто тіл загиблих
У тимчасово захопленому Маріуполі під завалами будинку знайдено ще понад сто тіл загиблих від російського бомбардування.
Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
“Маріуполь. Нові сумні знахідки. При обстеженні будівель у Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування”, – йдеться у повідомленні.
Андрющенко додав, що окупанти не планують вилучення і поховання тіл.
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