Під завалами будинку у Маріуполі виявили понад сто тіл загиблих

У тимчасово захопленому Маріуполі під завалами будинку знайдено ще понад сто тіл загиблих від російського бомбардування.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маріуполь. Нові сумні знахідки. При обстеженні будівель у Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування”, – йдеться у повідомленні.

Андрющенко додав, що окупанти не планують вилучення і поховання тіл.