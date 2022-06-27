На окупованій Луганщині горить склад боєприпасів

У понеділок, 27 червня, з’явилася інформація про масштабну пожежу на складі з боєприпасами російських окупантів у тимчасово окупованому Зимогір'ї під Луганськом.

За непідтвердженими поки що даними, його причиною став обстріл з боку ЗСУ.

На оприлюднених фото очевидців видно, як з місця удару піднімаються густі клуби диму

