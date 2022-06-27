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Ольга Романова
редактор
12:18, 27 червня

На окупованій Луганщині горить склад боєприпасів

У понеділок, 27 червня, з’явилася інформація про масштабну пожежу на складі з боєприпасами російських окупантів у тимчасово окупованому  Зимогір'ї під Луганськом.

За непідтвердженими поки що даними, його причиною став обстріл з боку ЗСУ.

На оприлюднених фото очевидців видно, як з місця удару піднімаються густі клуби диму

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#ЛНР #Зимогорьє #вибух #складбоєприпасів
Ольга Романова
редактор
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