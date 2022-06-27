12:18, 27 червня
На окупованій Луганщині горить склад боєприпасів
У понеділок, 27 червня, з’явилася інформація про масштабну пожежу на складі з боєприпасами російських окупантів у тимчасово окупованому Зимогір'ї під Луганськом.
За непідтвердженими поки що даними, його причиною став обстріл з боку ЗСУ.
На оприлюднених фото очевидців видно, як з місця удару піднімаються густі клуби диму
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