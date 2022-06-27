Побут людей у Маріуполі: вода із калюж, біля смітників пастки для голубів, - ФОТО

Побут людей у ​​Маріуполі. Їжу готують у дворах на дровах, воду набирають із калюж, бо труби перебиті обстрілами.

Про становище в окупованому місті пише журналіст Денис Казанський.

"Їжі не вистачає, тому багато хто, не отримавши гуманітарної допомоги від російських окупантів, ловить і їсть голубів. Ловити їх маріупольці пристосувалися під час блокади, коли з їжею було зовсім лихо. Але зараз багато хто продовжує харчуватися птахами зі смітника, встановлюючи для голубів спеціальні пастки з ящиків.

Натуральний постапокаліпсис. І все це відбувається просто тому, що психопат, що вижив з розуму в Кремлі, вирішив пограти в збирача російських земель", - написав Казанський.

