Окупанти обстріляли Словʼянськ касетними боєприпасами: одна людина загинула, пошкоджено чотири будинки, - ВІДЕО

Сьогодні, 27 червня, російські війська обстріляли місто Словʼянськ Донецької області.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула і одна отримала поранення, інформує Донецька ОВА.

За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси. Пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та 1 інфраструктурний об'єкт. Ще один обстріл Слов'янська стався вночі — без постраждалих, але є пошкоджене майно.

Росіяни продовжують «воювати» з цивільними українцями.