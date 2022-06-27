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  • Окупанти обстріляли Словʼянськ касетними боєприпасами: одна людина загинула, пошкоджено чотири будинки, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
14:55, 27 червня
Надійне джерело

Окупанти обстріляли Словʼянськ касетними боєприпасами: одна людина загинула, пошкоджено чотири будинки, - ВІДЕО

Сьогодні, 27 червня, російські війська обстріляли місто Словʼянськ Донецької області.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула і одна отримала поранення, інформує Донецька ОВА.

За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси. Пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та 1 інфраструктурний об'єкт. Ще один обстріл Слов'янська стався вночі — без постраждалих, але є пошкоджене майно.

Росіяни продовжують «воювати» з цивільними українцями.

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#Словʼянськ #окупанти #обстріл #загиблі
Ольга Романова
редактор
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