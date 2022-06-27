14:55, 27 червня
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Окупанти обстріляли Словʼянськ касетними боєприпасами: одна людина загинула, пошкоджено чотири будинки, - ВІДЕО
Сьогодні, 27 червня, російські війська обстріляли місто Словʼянськ Донецької області.
Внаслідок обстрілу одна людина загинула і одна отримала поранення, інформує Донецька ОВА.
За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси. Пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та 1 інфраструктурний об'єкт. Ще один обстріл Слов'янська стався вночі — без постраждалих, але є пошкоджене майно.
Росіяни продовжують «воювати» з цивільними українцями.
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