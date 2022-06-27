США нададуть Україні новітні системи ППО, - NYT

США відправлять в України системи ППО середньої та великої дальності в рамках нового пакета допомоги.

Це підтвердив Помічник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, пише ZN.ua з посиланням на The New York Times.

"США мають намір завершити пакет, який включатиме передові засоби протиповітряної оборони середньої та великої дальності для українців", - цитує ЗМІ слова Саллівана.

Він не розповів, про яку саме систему йде мова, та натомість додав, що пакет включатиме й "деякі інші предмети, у яких є термінова потреба".

При цьому NYT, цитуючи слова анонімного джерела, повідомляє, що йдеться про систему NASAMS. Вона, за словами інсайдера, дозволить Україні "захищати свої сили з більшої відстані".

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