  • Головна
  • Окупанти завдали ракетного удару по торговельному центру у Кременчуці: там було понад тисячу цивільних, - ВІДЕО, ФОТО
Роман Лазоренко
головний редактор
17:43, 27 червня

Окупанти завдали ракетного удару по торговельному центру у Кременчуці: там було понад тисячу цивільних, - ВІДЕО, ФОТО

Окупанти завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук Полтавської області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити.

Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності.

Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів.

Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", - написав Володимир Зеленський

Внаслідок ракетного удару Росії по торговому центру в Кременчуці Полтавської області загинули двоє людей, 20 — постраждали. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram-каналі.

Рятувальна операція триває.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Зеленський #окупанти #Кременчук #обстріл
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту