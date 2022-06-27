Окупанти завдали ракетного удару по торговельному центру у Кременчуці: там було понад тисячу цивільних, - ВІДЕО, ФОТО

Окупанти завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук Полтавської області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. "Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", - написав Володимир Зеленський Внаслідок ракетного удару Росії по торговому центру в Кременчуці Полтавської області загинули двоє людей, 20 — постраждали. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram-каналі. Рятувальна операція триває.

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