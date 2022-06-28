ЗСУ стримують окупантів, що поставили за мету просуватися на Словʼянськ

На Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина та створює умови для наступу на Слов’янськ.

Про це повідомив повідомив Генштаб ЗСУ на ранок 28 червня.

Зокрема, повідомляється, що ворог основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

"Здійснив обстріли позицій наших військ із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Грушуваха. Спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке – Долина наші захисники рішуче зупинили та відкинули ворога назад", - розповіли у Генштабі.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів.

"Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Маяки та Тетянівка із ствольної артилерії", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку, з метою завдати втрат, окупанти, окрім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка та Яковлівка.

Ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають.

Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ.

"З метою викриття вогневих позицій наших підрозділів провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка – Спірне, в подальшому - вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти", - повідомляють військові.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара.

Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів, здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Водяне, Авдіївка, Катеринівка, Комар, Щербаки, Зелений Гай та Новоданилівка.

Завдав авіаударів поблизу Кам’янки, Авдіївки та Шевченко.

Наші воїни відбили штурм у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворог із втратами відійшов.