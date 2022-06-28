Рашисти обстріляли шахту у Торецьку - під землею були гірники

Російські загарбники 27 червня обстріляли шахту у Торецьку на Донеччині. У той момент під землею перебували 3 гірників.

Про це повідомило джерело у гірничорятувальній службі 24 каналу.

Пожежа спалахнула близько 21:50. Унаслідок обстрілу вогонь охопив надшахтну будівлю клітьового ствола №1.

"ДП "Торецьквугілля" шахта Торецька – пожежа на поверхні, в шахті – 3 людей", - мовиться у повідомленні.

Наразі на шахті немає електропостачання. Окрім того, не працює вентилятор головного провітрювання.