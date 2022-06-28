  • Головна
  • Рашисти обстріляли шахту у Торецьку - під землею були гірники
Ольга Романова
редактор
10:34, 28 червня

Рашисти обстріляли шахту у Торецьку - під землею були гірники

Російські загарбники 27 червня обстріляли шахту у Торецьку на Донеччині. У той момент під землею перебували 3 гірників.

Про це повідомило джерело у гірничорятувальній службі 24 каналу.

Пожежа спалахнула близько 21:50. Унаслідок обстрілу вогонь охопив надшахтну будівлю клітьового ствола №1.

"ДП "Торецьквугілля" шахта Торецька – пожежа на поверхні, в шахті – 3 людей", - мовиться у повідомленні.

Наразі на шахті немає електропостачання. Окрім того, не працює вентилятор головного провітрювання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Шахта #обстріл #Торецьк #пожежа
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту