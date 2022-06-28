Захисники України з початку російського вторгнення знищили 35250 окупантів та 1567 танків

Російські загарбники вже втратили в Україні 35 250 солдатів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06 орієнтовно склали: особового складу - близько 35250 (+250) осіб ліквідовано;

танків - 1567 (+15);

бойових броньованих машин - 3704 (+17);

артилерійських систем – 778 (+7);

РСЗВ - 243 (+0);

засобів ППО - 102 (+1);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 185 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+0);

крилатих ракет - 139 (+0);

кораблів/катерів - 14 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2589 (+14);

спеціальної техніки - 61 (+1). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

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