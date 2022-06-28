11:23, 28 червня
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 35250 окупантів та 1567 танків
Російські загарбники вже втратили в Україні 35 250 солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 35250 (+250) осіб ліквідовано;
- танків - 1567 (+15);
- бойових броньованих машин - 3704 (+17);
- артилерійських систем – 778 (+7);
- РСЗВ - 243 (+0);
- засобів ППО - 102 (+1);
- літаків – 217 (+0);
- гелікоптерів – 185 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+0);
- крилатих ракет - 139 (+0);
- кораблів/катерів - 14 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2589 (+14);
- спеціальної техніки - 61 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
live comments feed...