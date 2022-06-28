Залужний: Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наразі найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей.

«Сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка. Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей», — написав він у Facebook.

За його словами, у цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, наніс два ракетних та 32 авіаційних удари.

«Ситуація дуже складна, але контрольована. На нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей», — зазначив він.