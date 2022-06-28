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  • За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:14, 28 червня
Надійне джерело

За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, - ФОТО

За минулу добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, убили та поранили мирних мешканців. Руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, а також 30 житлових будинків. Поліція вилучила докази злочинів РФ.

Про це повідомило МВС.

«Ворог поцілив у міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Слов’янськ, Торецьк, Красногорівка, Селидове, смт Очеретине, села Ласточкине, Нетайлове, Опитне, Первомайське», - йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція

Окупанти били ракетами ЗРК «С-300», «Градами» та «Ураганами». Загалом зафіксовано 25 російських ударів. Зокрема, із використанням запальних снарядів.

За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, - ФОТО, фото-1

Зруйновано та пошкоджено 46 цивільних об’єктів - оселі громадян, автовокзал, дві шахти, коксохімічний завод, адмінбудівлі, залізниця, лінії електропередач, складські приміщення, конюшня, гаражний кооператив.

За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, - ФОТО, фото-2

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, - ФОТО, фото-3
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#Донеччина #війна #обстріли #окупанти
Ольга Романова
редактор
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