На Донеччині нацгвардієць пострілом із гранатомета знищив вантажівку з окупантами

Російські окупанти за підтримки авіації захопили частину населених пунктів Донеччини й намагалися просунутися вглиб країни.

Українські захисники отримали завдання вибити загарбників із Волновахи. Вони зайняли позиції майже впритул до ворога і під час зіткнення змогли зупинити наступ і знищити чимало окупантів, інформує Національна гвардія України.

Опісля рашисти підтягнули резерв і важку броньовану техніку. Вони знову спробували наступати на позиції криворізьких гвардійців.

Бійці, відбиваючи ворожий напад, знищили дві БМП-2. А офіцер Павло поцілив із ручного гранатомета РПГ-7 у вантажівку з особовим складом загарбників. Окупантів було знищено.