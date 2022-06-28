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  • На Донеччині нацгвардієць пострілом із гранатомета знищив вантажівку з окупантами
Ольга Романова
редактор
17:19, 28 червня
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На Донеччині нацгвардієць пострілом із гранатомета знищив вантажівку з окупантами

Російські окупанти за підтримки авіації захопили частину населених пунктів Донеччини й намагалися просунутися вглиб країни.

Українські захисники отримали завдання вибити загарбників із Волновахи. Вони зайняли позиції майже впритул до ворога і під час зіткнення змогли зупинити наступ і знищити чимало окупантів, інформує Національна гвардія України.

Опісля рашисти підтягнули резерв і важку броньовану техніку. Вони знову спробували наступати на позиції криворізьких гвардійців.

Бійці, відбиваючи ворожий напад, знищили дві БМП-2. А офіцер Павло поцілив із ручного гранатомета РПГ-7 у вантажівку з особовим складом загарбників. Окупантів було знищено.

Багато операцій відділення Павла провело спільно зі Збройними силами України.Під час однієї з них було знищено російський «Солнцепек».
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#Нацгвардія #окупанти #Волноваха #війна
Ольга Романова
редактор
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