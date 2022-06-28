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  • Колишній тренер "Шахтаря" очолив луганську "Зорю"
Ольга Романова
редактор
18:35, 28 червня
Надійне джерело

Колишній тренер "Шахтаря" очолив луганську "Зорю"

Луганська "Зоря" оголосила ім’я нового головного тренера команди.

Як повідомляє пресслужба клубу, ним став нідерландський фахівець Патрік ван Леувен, контракт з яким підписано на три роки.

52-річний тренер уже знайомий українським вболівальникам по роботі у структурі "Шахтаря" з 2006 по 2013 роки. Підсумком його роботи стала книга "Філософія футболу" - науковий посібник для тренерів.

Потім ван Леувен був спортивним директором казахстанського "Кайрата", а у 2016 став виконавчим директором "Маккабі" (Тель-Авів). Наприкінці сезону-2019/20 він став виконувачем обов'язків головного тренера цього клубу. Під його керівництвом "Маккабі" завоював Суперкубок Ізраїлю.

У сезоні-2020/21 "Маккабі" посів друге місце у чемпіонаті країни та завоював Кубок Ізраїлю.

Пресслужба луганського клубу також інформує, що перша команда завтра відправиться на передсезонний збір у Польщу.

Збір пройде в передмісті Варшави. Кількість суперників "Зорі" під час спарингів поки невідома.

"Зоря" почне свій шлях в єврокубках з третього раунду Ліги конференцій, суперник поки невідомий.

Раніше повідомлялося, що екстренер "Зорі" Віктор Скрипник очолив полтавську "Ворсклу".

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#Зоря #Леувен
Ольга Романова
редактор
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