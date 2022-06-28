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  • На Донеччині 11 вересня окупанти планують провести "референдум" про приєднання до росії
Ольга Романова
редактор
19:24, 28 червня
Надійне джерело

На Донеччині 11 вересня окупанти планують провести "референдум" про приєднання до росії

Псевдореферендум про приєднання Донеччини до Росії окупанти планують провести 11 вересня.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця проведення та "комісії по проведенню" та передали їх зокрема комітетам самоорганізації населення. Готують проведення під святкування звільнення Донбасу від нацистських загарбників", - розповів Андрющенко.

Він додав, що псевдореферендум хочуть провести одночасно з радянським "Днем міста Маріуполь".

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#Донеччина #росія #референдум
Ольга Романова
редактор
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