На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця та вісім поранили

За 28 червня росіяни вбили 1 мирного мешканця Донеччини – в Авдіївці. Ще 8 людей сьогодні дістали поранення.



Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, 1 людина померла на Донеччині після поранень, отриманих на Луганщині. Ще семеро поранених у Луганській області отримали у Краматорську медичну допомогу.





Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.





Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.