09:31, 29 червня
На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця та вісім поранили
За 28 червня росіяни вбили 1 мирного мешканця Донеччини – в Авдіївці. Ще 8 людей сьогодні дістали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Крім того, 1 людина померла на Донеччині після поранень, отриманих на Луганщині. Ще семеро поранених у Луганській області отримали у Краматорську медичну допомогу.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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