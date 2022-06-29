10:34, 29 червня
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Евакуаційний поїзд для мешканців Донеччини та Луганщина сьогодні відправиться з Покровська
Сьогодні, 29 червня, за розкладом вирушить евакуаційний поїзд Покровськ-Львів
Безкоштовний евакуаційний поїзд буде подано на станцію у Покровську 29 червня о 16:30.
16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів
Як повідомили в Укрзалізниці, в розкладі можливі зміни.
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