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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 35450 окупантів та 1572 танки
Роман Лазоренко
головний редактор
11:03, 29 червня
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 35450 окупантів та 1572 танки

За минулу добу Росія втратила у війні проти України ще близько 200 своїх військових. Усього з початку війни ЗСУ ліквідували 35 450 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 червня орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 35 450 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків – 1 572 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 3 720 (+16) од,
  • артилерійських систем – 781 (+3) од,
  • РСЗВ – 246 (+3) од,
  • засобів ППО – 103 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 185 (+0) од,
  • БпЛА оперативно – тактичного рівня – 640 (+4),
  • крилатих ракет – 142 (+3),
  • кораблів/катерів – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2598 (+9) од,
  • спеціальної техніки – 61 (+0).
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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