11:03, 29 червня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 35450 окупантів та 1572 танки
За минулу добу Росія втратила у війні проти України ще близько 200 своїх військових. Усього з початку війни ЗСУ ліквідували 35 450 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 червня орієнтовно складають:
- особового складу – близько 35 450 (+200) осіб ліквідовано,
- танків – 1 572 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 3 720 (+16) од,
- артилерійських систем – 781 (+3) од,
- РСЗВ – 246 (+3) од,
- засобів ППО – 103 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 185 (+0) од,
- БпЛА оперативно – тактичного рівня – 640 (+4),
- крилатих ракет – 142 (+3),
- кораблів/катерів – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2598 (+9) од,
- спеціальної техніки – 61 (+0).
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