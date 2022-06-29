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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 35450 окупантів та 1572 танки

За минулу добу Росія втратила у війні проти України ще близько 200 своїх військових. Усього з початку війни ЗСУ ліквідували 35 450 окупантів. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 червня орієнтовно складають: особового складу – близько 35 450 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1 572 (+5) од,

бойових броньованих машин – 3 720 (+16) од,

артилерійських систем – 781 (+3) од,

РСЗВ – 246 (+3) од,

засобів ППО – 103 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 185 (+0) од,

БпЛА оперативно – тактичного рівня – 640 (+4),

крилатих ракет – 142 (+3),

кораблів/катерів – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2598 (+9) од,

спеціальної техніки – 61 (+0).

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